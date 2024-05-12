Сьогодні був той випадок, коли вивіска матчу не відповідала його змісту. Передусім через Манчестер Юнайтед. Ерік Тен Хаг весь сезон скаржиться на кадровий голод, а в цій грі, схоже був апогей. Просто погляньте на стартовий склад: Онана – Ван-Біссака, Еванс, Каземіро, Далот – Майну, Амрабат – Гарначо, Мактомінай, Амад – Хьойлунд. На лаві для запасних хоча б знайомих імен було одиниці.

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Здавалося, Арсенал отримав ідеальні умови, щоб продовжити тиснути на Манчестер Сіті. Лондонці залишилися єдиними, хто може заважити Пепу Гвардіолі взяти черговий титул. Щоб сподіватися на успіх, втрачати очки не можна. Переїзд одночасно майже всіх лідерів Ман Юнайтед у лазарет теоретично сприяв виконанню завдання.

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Тен Хаг, вочевидь, сьогодні планував зіграти у більш закритий футбол. Саме цим можна пояснити появу в складі Амрабата, а не Еріксена. На старті матчу все працювало. Господарі мали кілька тривалих відрізків володіння м'ячем, чим неабияк збивали темп атак Арсенала. Навіть момент виник, але Хьойлунду не дали пробити без спротиву, і м'яч пішов значно вище.

Будь-яка система працює, аж поки не почнуть помилятися окремі виконавці. Катастрофа почалася з передачі визнаного майстра гри ногами. Онана вибив м'яч на чужу половину, де він дістався Вайту. Бен запустив на Хаверца в зону, яку оголив Далот. Німець увійшов до штрафного і зряче виклав м'яч під ногу Троссару. Ні Каземіро, ні Ван-Біссака не завадили бельгійцю забити.

Через кілька хвилин Арсенал міг подвоїти перевагу. Райс не встиг зробити передачу до того, як його накрив Каземіро. Однак була ще друга хвиля. Сака на вході до штрафного обігрався з партнером і пробивав у дальній кут – дуже близько було до цілі.

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ман Сіті – 1,43. Звитяга "шпор" оцінена в 6,54, а нічия – 5,43. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,45.

Після 30-ї хвилини лондонці почали грати обережніше. Манчестер Юнайтед більше тримав м'яч, але нічого не міг вигадати в атаці. Хоча спроб вистачало. Саме спроб, бо в першому таймі не було жодного удару в площину воріт Давіда Райя, хоча за загальною їх кількістю манкуніанці навіть переважали (8-5).

Старт другої половини був за господарями. Це тривало лише кілька хвилин. Далі Арсенал видав короткий період активності. Лондонцям б не завадило забити другий м'яч, бо навіть нічия була б негативним результатом. Однак вони не поспішали. Справжній гострий момент виник аж на 78-й хвилині. Мартінеллі промчав лівим флангом, увійшов до штрафного й бив приблизно від 11-метрової позначки. Онана здійснив блискучий фланг.

МЮ розігнав дзеркальну атаку у відповідь. Тут вже м'яч тягнув Гарначо, але його удар заблокували захисники. Кутовий розіграли невдало. Арсенал ледь не вилетів у фатальну контратаку. Камбвала ризиковано пішов на перехоплення і таки дістав м'яч. Дуже веселі хвилини команди подарували уболівальникам. Відкритий футбол без центра поля. Усе, як ми любимо.

Продовження такої гри не було. Тренери на досвіді збили темп низкою замін. Тож кінцівка матчу перетворилася на відверте догравання до фінального свистка. Резервному складу Манчестер Юнайтед відверто бракувало класу, щоб бодай довести м'яч до чужих воріт. Удари здалеку не мали особливої загрози. Арсенал втримав мінімальну перемогу й бодай тимчасово вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Ман Сіті відстає на одне очко, але 14 травня проведе перенесений матч проти Тоттенхема. Манчестер Юнайтед залишається шостим.

До слова, Олександр Зінченко так і не покинув лавку для запасних Арсенала. Це з українцем трапилося втретє поспіль і вп'яте за шість останніх матчів. За цей період він зіграв лише 20 хвилин проти Челсі.