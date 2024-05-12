"Ми ніколи не вигравали на їхньому полі в АПЛ": Гвардіола вважає, що Манчестер Сіті очікує важкий матч з Тоттенхемом
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думками перед грою з Тоттенхемом.
"Після поразки Арсенала від Астон Вілли наша доля перебуває в наших руках, і ми повинні впоратися з цією ситуацією.
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Цього ми й хочемо. Ми хочемо бути в такому ж становищі перед грою з Вест Хемом, як перед грою з Астон Віллою (у 2022-му), коли доля була в наших руках.
Нам потрібно виграти всі матчі, і потрібно було вигравати матчі в минулому, особливо проти Ноттінгема, коли у нас не було часу на відновлення.
Цього сезону ми вигравали в гостях у Тоттенхема в Кубку Англії, але ми ніколи не вигравали на їхньому полі в АПЛ, тож буде важко. Але ми готові до цього випробування", – цитує Гвардіолу Football.London.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенхема 14 травня, а матч з Вест Хемом відбудеться 19 травня.
"Містяни" наразі мають 85 балів і перебувають на другій сходинці у турнірній таблиці.