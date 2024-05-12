"Після поразки Арсенала від Астон Вілли наша доля перебуває в наших руках, і ми повинні впоратися з цією ситуацією.

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Цього ми й хочемо. Ми хочемо бути в такому ж становищі перед грою з Вест Хемом, як перед грою з Астон Віллою (у 2022-му), коли доля була в наших руках.

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ман Сіті – 1,43. Звитяга "шпор" оцінена в 6,54, а нічия – 5,43. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,45.

Нам потрібно виграти всі матчі, і потрібно було вигравати матчі в минулому, особливо проти Ноттінгема, коли у нас не було часу на відновлення.

Цього сезону ми вигравали в гостях у Тоттенхема в Кубку Англії, але ми ніколи не вигравали на їхньому полі в АПЛ, тож буде важко. Але ми готові до цього випробування", – цитує Гвардіолу Football.London.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенхема 14 травня, а матч з Вест Хемом відбудеться 19 травня.

"Містяни" наразі мають 85 балів і перебувають на другій сходинці у турнірній таблиці.

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