Представники 25-річного уругвайця запланували зустріч зі спортивним директором "кулес" Деку, щоб обговорити майбутнє свого клієнта.

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За інформацією Diario Sport, у каталонців занадто багато центральних захисників, але при цьому спостерігається нестача грошей, у зв'язку з чим вони готові розглянути можливість продажу уругвайця.

"Кулес" поки що не робили жодних кроків у зв'язку з цим, але очікують, що пропозиції можуть почати надходити вже найближчими днями. Араухо оцінений керівництвом приблизно в 100 млн євро.

Серед претендентів на захисника називаються Баварія і клуби АПЛ, включно з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Рональд Араухо приєднався до Барселони у 2020 році. Загалом захисник відіграв за "блаугранас" у 149 матчах у всіх турнірах. В його активі вісім голів та чотири асисти.

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