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Манчіні оголосив заявку збірної Італії на матчі з Фінляндією і Ліхтенштейном – у списку 36-річний Квальярелла

20:07 414 Читать на русском
Манчіні оголосив заявку збірної Італії на матчі з Фінляндією і Ліхтенштейном – у списку 36-річний Квальярелла
Фабіо Квальярелла / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні викликав 29 гравців в національну команду для участі в матчах кваліфікації Євро-2020 з Фінляндією і Ліхтенштейном.

 

За "Скуадру Адзурру" вперше з 2010 року може зіграти нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла. 36-річний форвард в нинішньому сезоні Серії А забив 20 голів та очолює список бомбардирів першості.

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Зауважимо, що Роберто Манчіні знову проігнорував Маріо Балотеллі, хоча після переходу в Марсель він забив уже 5 голів у 7-и матчах.

Поєдинок Італія – Фінляндія відбудеться 23 березня в Удіне, а з Ліхтенштейном італійці зіграють за три дні по тому в Пармі.

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Теги
Євро-2020 Роберто Манчіні Роберто Манчіні Італія - Фінляндія Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Італія
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