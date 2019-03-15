Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Жеребкування чергових стадій плей-офф завершилося у швейцарському Ньйоні. Зокрема, визначилися пари 1/4 фіналу ЛЧ, а також потенційні протистояння у півфіналі.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:
Аякс – Ювентус
Ліверпуль – Порту
Тоттенхем – Манчестер Сіті
Манчестер Юнайтед – Барселона
Пари у півфіналах:
Тоттенхем / Манчестер Сіті – Аякс / Ювентус
Манчестер Юнайтед / Барселона – Ліверпуль / Порту
Коли відбудуться матчі 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів
9-10 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі
16-17 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді
30 квітня-1 травня: 1/2 фіналу, перші матчі
7-8 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді
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