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Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

13:15 5404 Читать на русском
Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування чергових стадій плей-офф завершилося у швейцарському Ньйоні. Зокрема, визначилися пари 1/4 фіналу ЛЧ, а також потенційні протистояння у півфіналі.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Аякс – Ювентус

Ліверпуль – Порту

Тоттенхем – Манчестер Сіті

Манчестер Юнайтед – Барселона

Пари у півфіналах:

Тоттенхем / Манчестер Сіті – Аякс / Ювентус

Манчестер Юнайтед / Барселона – Ліверпуль / Порту

Коли відбудуться матчі 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів

9-10 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі

16-17 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді

30 квітня-1 травня: 1/2 фіналу, перші матчі

7-8 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді

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