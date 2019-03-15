Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко прокоментував поразку киян в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Челсі (0:5).

"Прокоментувати гру? Ви називаєте це грою? По-моєму, це ганьба була. Чесно кажучи, ось Безсонову 5 березня виповнився 61 рік, мені здається, він би краще виглядав, він би помер на полі, тим більше при повному стадіоні. А Динамо просто показало, що вони дівчата. Ще тиждень тому говорив, що вони програють точно, тим більше, як виявилося, я не на фарт перед матчем подзвонив Хацкевичу.

Про саму гру навіть не варто говорити, тому що тут просто навіть нічого коментувати. Зрозуміло, що Челсі – сильний суперник, але справа не в тому, що програли, а проблема в тому, що так бездарно здалися при переповнених трибунах. Це дуже неприємно і найгірше, що всі вчора побачили, що вони нікчемні й на Динамо тепер можна не ходити.

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Після таких матчів сумно дуже, не знаю як Ігорю Михайловичу. Але мені точно. Тому що навіть якщо ви не вмієте грати в футбол, то ви повинні померти на полі заради уболівальників. А в підсумку прийшов народ і побачив хрінь. Динамо повинно було показати хоча б характер, щось на зразок "ми намагаємося, ми вмираємо", а замість цього "привіт, ми здалися". Якщо чесно, навіть матюкати їх не хочеться, хоча мат тут був би корисний.

Знаєте, як казав один білоруський тренер: "Якщо нічого не виходить, то включай дурня: бігай і відбирай". Ось вчора так і повинно було бути. Взагалі я вважаю, що можна було з Челсі й поборотися, хоча б вдома. Але футболісти нікчемні такі, які нічого не вміють і не можуть, а на першому місці у них татуювання й зачіски. Вчорашня гра показала, що у них ще й характеру немає, повторюся, дівчата! Їм, напевно, соромно, тому ніяк не прокоментували гру, хоча що тут скажеш, коли ти – хрінь?

Виділити навіть нікого, всі були найгірші. Мауріціо Саррі відзначив Циганкова і Шепелєва? Це просто дипломатія, він говорив що Динамо Київ дуже серйозний суперник, настільки серйозний, що вони просто його не помітили.

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Те, що Динамо зганьбилося – це нормально. Хочеться вірити, що ця поразка піде "динамівцям" тільки на користь. Я думаю, що ніякої відставки тренера не буде, адже був реально серйозний клуб. Олександр Хацкевич – хороший тренер, просто бездарні футболісти, ось в чому справа. Він же не може собі дозволити когось там запросити, купити... тільки те, що привозять від Ігоря Михайловича.

Що далі чекає Динамо? Я думаю, друге місце в чемпіонаті вони посядуть і скажуть, що Шахтар сильніший, а так воно і є. Мені хочеться побачити в матчах Динамо з Шахтарем хорошу гру, ось і все, і ніяк не політику, якої зараз більше, ніж самого футболу",– передає слова Леоненка KP.ua.

Нагадаємо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0.

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