toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЄВРОПИ

Луїс Енріке оголосив заявку збірної Іспанії на матчі проти Норвегії та Мальти

13:58 307 Читать на русском
Луїс Енріке оголосив заявку збірної Іспанії на матчі проти Норвегії та Мальти
Луїс Енріке / Reuters

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке визначився зі складом на найближчі матчі відбору до Євро-2020.

 

До березневих поєдинків "Фурії Рохи" готуватиметься 23 гравці, список опублікував офіційний твіттер збірної Іспанії.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком

Воротарі: Де Хеа, Кепа, П. Лопес;

Захисники: Гайя, Альба, Бернат, Ермосо, І. Мартінес, Рамос, С. Гомес, Навас;

Півзахисники: Роберто, Бускетс, Родрі, Себальйос, Фабіан, Парехо, Каналес;

Нападники: Мората, Родріго, Асенсіо, Муніаїн, Хайме Мата.

Відзначимо, що до заявки не потрапив Іско через брак ігрового часу, однак можуть дебютувати одразу 7 гравців. Збірна Іспанії вдома прийматиме збірну Норвегії 23 березня, а зі збірною Мальти зустрінеться на виїзді 26 березня.

Теги
Євро-2020 Мальта - Іспанія Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке Іспанія - Норвегія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
6
хв
Ніцца
20:00
Тулуза
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук