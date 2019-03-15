Луїс Енріке оголосив заявку збірної Іспанії на матчі проти Норвегії та Мальти

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке визначився зі складом на найближчі матчі відбору до Євро-2020.

До березневих поєдинків "Фурії Рохи" готуватиметься 23 гравці, список опублікував офіційний твіттер збірної Іспанії.

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Воротарі: Де Хеа, Кепа, П. Лопес;

Захисники: Гайя, Альба, Бернат, Ермосо, І. Мартінес, Рамос, С. Гомес, Навас;

Півзахисники: Роберто, Бускетс, Родрі, Себальйос, Фабіан, Парехо, Каналес;

Нападники: Мората, Родріго, Асенсіо, Муніаїн, Хайме Мата.

Відзначимо, що до заявки не потрапив Іско через брак ігрового часу, однак можуть дебютувати одразу 7 гравців. Збірна Іспанії вдома прийматиме збірну Норвегії 23 березня, а зі збірною Мальти зустрінеться на виїзді 26 березня.