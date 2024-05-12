"Футбол 24" проаналізував усі перипетії Класичного між Шахтарем та Динамо, в якому "гірники" відсвяткували не лише перемогу, а й тріумф у чемпіонаті.

Зустріч Шахтаря та Динамо завершилась перемогою "гірників" – єдиний гол з пенальті забив Георгій Судаков. З чемпіонством Шахтар дуже оперативно привітав інсайдер Фабріціо Романо, який відзначив переможний м'яч Жори.

Керівництво Шахтаря вже починає вболівати за Реал у фіналі Ліги чемпіонів – перемога мадридців гарантує "гірникам" пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів та можливість заробити призові в розмірі 40 мільйонів. А Динамо знайшло причину поразки – перед епізодом з влучанням у руку Вівчаренку Буяльський опинився на газоні після контакту з Дмитром Криськівим. Арбітри фолу не побачили та дали дограти момент, який і визначив долю протистояння. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Шахтар у вогняному Класичному переміг Динамо та став чемпіоном України – Судаков оформив першу поразку Шовковського