У понеділок, 13 травня, стало відомо, що від рук російських окупантів загинув вболівальник львівських Карпат Данило Лукащук, повідомляє прес-служба "зелено-білих".

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Захисник віддав своє життя під час виконання бойового завдання. Він був представником фанатського угрупування Green Legion.

До слова, Лукащук – випускник львівського фізико-математичного ліцею ім. І. Франка, закінчив магістратуру на механіко-математичному факультеті університету.

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