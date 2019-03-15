Динамо – Челсі: Усик заспівав пісню про розгромну поразку киян – відео дня

Усик є давнім прихильником Динамо / фото з відкритих джерел

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) у своєрідній формі прокоментував фіаско Динамо в матчі з Челсі (0:5).

Відомий боксер вчора відвідав матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі (0:5), а сьогодні у Instagram опублікував відео, на якому Олександр під акомпанемент гітари виконує кавер на відому пісню гурту Чайф – Артентина-Ямайка 5:0, яку переробили за мотивами вчорашнього матчу на НСК Олімпійський.

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"Незважаючи на Вашу вчорашню поразку. Ми все одно залишаємося відданими Вам. Динамо Київ", – написав Усик.

Нагадаємо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0.

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