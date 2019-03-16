Главные новости футбола 15 марта: определились пары 1/4 финалов ЛЧ и ЛЕ, Роналду возвращается в сборную Португалии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

Восьмерку лучших футбольных клубов Европы текущего сезона разделили на пары перед 1/4 финала Лиги чемпионов. Топ-парой жеребьевки стали Барселона и Манчестер Юнайтед. Манчестер Сити встретится с Тоттенхэмом, Ювентус будет экзаменовать амбициозный Аякс, а Порту попытается доказать, что не случайно попал в этот список в противостоянии с Ливерпулем.

Жеребьевка произошла и в рамках Лиги Европы, где, к сожалению, уже не осталось представителей Украины. Матчем уровня ЛЧ легко можно назвать дуэль Арсенала и Наполи. Среди других пар Вильярреал поборется с Валенсией, Бенфика попытается пройти обидчика Шахтера Айнтрахт, а Челси, который является страшным сном для Динамо, попытается найти сопротивление у скромной Славии.

Относительно жеребьевки уже свои мысли успели выразить гендиректор Ювентуса Павел Недвед, капитан Тоттенхэма Уго Льорис и наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Футбол 24 также поразмышлял над жребием и собрал интересные факты о четвертьфиналистах.

Украина

Никак не утихнут эмоции вокруг позорного поражения Динамо от Челси в Лиге Европы. Резкими комментариями о поединке отличились экс-нападающий киевлян Виктор Леоненко и легендарный защитник "бело-синих" Стефан Решко, а украинский боксер Александр Усик вообще спел после фиаско киевлян. Футбол 24 собрал реакцию соцсетей на игру столичной команды с лондонским грандом.

В чемпионате Первой лиги снова потери. На этот раз из розыгрыша турнира снялась кропивницкая Зирка, которая еще в прошлом сезоне выступала в элитном дивизионе.

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Другие главные события

Топовые европейские сборные продолжают объявлять свои заявки на дебютные матчи отбора к Евро-2020. Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш наконец-то однозначно дал понять о возвращении Криштиану Роналду в национальную команду. Свои списки игроков также объявили сборные Испании и Италии, где тоже не обошлось без неожиданностей.

Легенда этой же сборной Италии Фабио Каннаваро согласился возглавить национальную команду Китая.

Совет ФИФА приняла решение об изменении формата Клубного чемпионата мира. Отныне в турнире будут принимать участие сразу 8 европейских команд.