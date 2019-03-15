Результати жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи.

Жеребкування чергових раундів плей-офф турніру завершилося у швейцарському Ньйоні. Зокрема, визначилися пари 1/4 фіналу ЛЄ, а також потенційні протистояння у півфіналі.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

Арсенал – Наполі

Вільяреал – Валенсія

Бенфіка – Айнтрахт

Славія Прага – Челсі

Пари у півфіналах:

Арсенал / Наполі – Вільяреал / Валенсія

Бенфіка / Айнтрахт – Славія Прага / Челсі

Коли відбудуться матчі

Повний розклад матчів, включаючи можливу перестановку матчів Арсенала, буде обговорено близько 14:45. Щодо календаря матчів 1/2 фіналу, він буде обговорений не пізніше 20 квітня.

Матчі 1/2 фіналу: 2 і 9 травня

Фінал: середа, 29 травня, Олімпійський стадіон, Баку