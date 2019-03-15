Результати жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи.
Жеребкування чергових раундів плей-офф турніру завершилося у швейцарському Ньйоні. Зокрема, визначилися пари 1/4 фіналу ЛЄ, а також потенційні протистояння у півфіналі.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
Арсенал – Наполі
Вільяреал – Валенсія
Бенфіка – Айнтрахт
Славія Прага – Челсі
Пари у півфіналах:
Арсенал / Наполі – Вільяреал / Валенсія
Бенфіка / Айнтрахт – Славія Прага / Челсі
Коли відбудуться матчі
Повний розклад матчів, включаючи можливу перестановку матчів Арсенала, буде обговорено близько 14:45. Щодо календаря матчів 1/2 фіналу, він буде обговорений не пізніше 20 квітня.
Матчі 1/2 фіналу: 2 і 9 травня
Фінал: середа, 29 травня, Олімпійський стадіон, Баку