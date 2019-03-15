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"Валерій Васильович, пробач нас, ми все про*бали": безжальна реакція соцмереж на ганебну поразку Динамо від Челсі

10:45 2593 Читать на русском
"Валерій Васильович, пробач нас, ми все про*бали": безжальна реакція соцмереж на ганебну поразку Динамо від Челсі
Хацкевич повністю програв Саррі тренерську дуель

Київське Динамо зазнало ганебної домашньої поразки від Челсі та безславно покинуло Лігу Європи. Нищівна реакція соцмереж не змусила себе довго чекати.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Динамо було розгромлене лондонським клубом на НСК Олімпійський з рахунком 0:5. "Біло-сині" зазнали історичної ганьби, адже жодного разу не пропускали стільки м'ячів на власному полі. Кияни провалились на очах 65-ти тисяч уболівальників, більшість з яких, мабуть, сильно засумнівались, чи вартує наступного разу приходити на стадіон. Принаймні користувачі соцмереж не залишають підопічним Хацкевича жодних шансів, поки команда демонструватиме такий сумний футбол.

Динамо – Челсі: 141 хвилина на удар, історичне побиття немовлят, або Коли граєш у футбол менше, ніж пропускаєш голів

Аналітик та блогер Михайло Смоловой не підбирав слів після жалюгідного фіаско Динамо. Він зовсім не шкодує, що під час матчу перебував у Берліні: "Так безбожно про**бувати покоління досить пристойних хлопців... Картопляний Гвардіола, йди на**р в Сіті...".

Футбольний менеджер Олександр Ольшанецький зовсім не здивований таким результатом: "Нічого нового про Динамо не напишу. Все мною давно вже сказано. Для тих, хто розділяє мої погляди на те, що відбувається в клубі, це фіаско не стало несподіваним. Все закономірно! Просто на тлі Челсі чітко стало видно всі помилки керівництва, менеджменту, селекції, тренерського штабу, футболістів. Команда, укомплектована лише 20%, не може гідно протистояти європейським топ-клубам".

Журналіст Роман Бебех вважає, що така поразка повинна стати уроком.

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко назвав поразку Динамо одним неприємним словом...

... А потім додав: "Мій висновок, що ніяких висновків після першої гри не зробили. На жаль, це наш рівень футболу помножений на безхарактерність, тактичні промахи. Боляче".

Журналіст Євген Зінченко критикує Хацкевича: "По-перше, це красиво. Я про рахунок. По-друге, це повчально. Я про гру суперника. Ну, а по-третє, це жахливо. Я про роботу тренера. Якщо це можна назвати роботою".

Костянтин Андріюк робить акцент на величезній прірві між АПЛ та УПЛ.

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик дуже сумнівається, що у найближчому майбутньому фанати знову заповнять стадіон на матчі Динамо.

Коментатор Вадим Скічко нагадує, що Динамо ніколи не пропускало 5 голів на власному полі та вважає, що киянам потрібно рівнятись на свого недавнього суперника у кваліфікації ЛЧ – празьку Славію.

"Брутальний футбол" натякає, з якими командами потрібно грати Динамо.

та й таке

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

Очільник МЗС України Павло Клімкін також не залишився осторонь київського провалу: "Іноді футбол сумніший навіть за нашу політику. Сьогодні саме такий день".

Користувачі соцмереж були більш красномовними. "Коли бачиш такі матчі київського Динамо, яке я колись любив і уболівав до тремтіння рук, на думку спадає назва тарантіновського фільму "Безславні виродки".

"Валерій Васильович, пробач нас. Ми все про*бали".

"Челсі знищило Динамо на Олімпійському 0:5 (0:8). А що дійсно вбиває, так це те, що ДК нічого не показало. 2 матчі – 2 удари в ствір воріт... Атакувальний потенціал команди просто 0, до оборони без претензій – як завжди ультрадно".

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