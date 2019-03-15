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Алієв знайшов собі новий клуб

17:34 851 Читать на русском
Алієв знайшов собі новий клуб
Олександр Алієв / фото: sport.ua

Екс-хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв буде виступати за Джуніорс.

Один з потенційних новачків чемпіонату Київської області – Штурм (Київ) і Джуніорс (Шпитьки), який в 2016-му році завоював титул чемпіона Київщини, оголосили про зливання двох клубів в один. Об'єднана команда буде називатися Джуніорс (Шпитьки), повідомляє FootBoom.

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Як відомо, у складі Штурма виступали кілька відомих українським уболівальникам футболістів. Зокрема, екс-гравець збірної України Олександр Максимов та Олександр Алієв. Відомо, що вони обидва вже дозаявлені за Джуніорс на Меморіал Чанових і найближчим часом будуть внесені в заявку команди на чемпіонат Київської області.

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