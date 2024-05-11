Тіджані Бабанґіда, його брат Ібрагім, дружина та їхній співробітник потрапили у жахливу аварію. Про це повідомляє Marca.

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Тіджані перебуває у важкому стані, хоча при свідомості. Ібрагіма помер у наслідок отриманих травм. Що стосується дружини Тіджані, то її разом з ще одним пасажиром доставили до лікарні. Про їхнє становище інформації немає.

Нагадаємо, що Тіджані та Ібрагім рідні брати Харуни Бабанґіди, який є вихованцем Барселони та грав за донецький Металург у сезоні 2004/05.

Тіджані Бабанґіда відомий перш за все виступами за Аякс у період з 1996 по 2001 роки. У складі збірної Нігерії півзахисник вигравав Олімпійські ігри в Атланті у 1996 році.

Ібрагім Бабанґіда теж був футболістом. З 1997 по 2002 роки він захищав кольори Волендама.

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