Зірка підтвердила зняття з розіграшу Першої ліги

Клуб із Кропивницького не буде продовжувати виступати у весняній частині сезону Першої ліги України.

За інформацією Sport Arena, Зірка остаточно вирішила не продовжувати боротьбу у Першій лізі та знялася з розіграшу турніру. Кропивницький клуб вже повідомив про це ПФЛ.

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Зазначимо, що у середині лютого Зірка на офіційному сайті оголошувала про зняття з Першої ліги.

Пізніше президент клубу Максим Березкін заявив, що клуб став жертвою брудної гри політиків, а директор ПФЛ Сергій Макаров сказав, що ліга ще побореться за Зірку й рано ставити крапку в питанні щодо участі клубу в Першій Лізі.

В поточному сезоні другого українського дивізіону Зірка після 17-ти турів посідає передостаннє (15-те) місце.

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