Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, кого спробує підписати київський клуб у зимове трансферне вікно, а також не приховує задоволення від виступів колишніх гравців киян у топ-чемпіонатах.

– Трансферна політика. Чи чекати підсилення Динамо?

– Я готовий підсилювати команду, але тими футболістами, які будуть, як кажуть, підсилювати гру команди, а не для галочки. Будемо підсилювати, але дуже тяжко сьогодні підсилити Динамо гравцями, які хотіли б сюди приїхати. Будемо робити все, щоб ці трансфери, які потрібні головному тренеру, відбулися. У нас дуже велика кількість людей, яких ми і до війни хотіли запросити, і сьогодні хочемо, але не всі хочуть їхати до України.

Внутрішній ринок? Його ми теж будемо розглядати, але я не бачу тут тих футболістів. Тільки в Шахтарі є футболісти, які могли б значно підсилити Динамо. У нас є молодь, яка повинна прогресувати і рватися в першу команду.

– А як вам футболісти Полісся і Кривбаса?

– Футболісти Полісся і Кривбаса грають у Поліссі та Кривбасі. Так, це мої конкуренти. Так склалося, що війна. Не було б війни, повірте мені, дві команди боролися б за перше місце. Це Шахтар і Динамо Київ. Можете не сумніватися, що так би і було. А так склалася ситуація в країні, що йде війна, то, перш за все, треба допомагати нашим воїнам, а потім думати про футбол.

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А коли закінчиться війна, підуть трансфери, які були в Динамо раніше (якщо ви пам'ятаєте, бо багато хто забув). Були Віда, Драговіч, Ленс, Теодорчик, Мбокані. Були дуже якісні футболісти. І наші, українці, той же Яремчук, не потрапляли у склад.

У нас є хороша молодь. Є гарний 2006 рік, 2-3 хлопці поїдуть на збори з командою. Пономаренко, Михавко. Ми, перш за все, маємо подивитися на своїх хлопців, дати їм можливість грати у футбол. Це добре і для Динамо, і для збірної України. Мені дуже приємно, коли Динамо посідає перше місце у рейтингу за ігровим часом своїх вихованців.

А трансфери заради трансферів ми робити не будемо. Будемо робити те, що хоче головний тренер. Ми вже купили Лонвейка, бразильця нашого (Вітінью – прим.), які, як тільки ракета прилетіла, одразу побігли по домівках. Я просив Кенздьору і Вербіча залишитися, вони не захотіли. Сім'ї, мами, батьки – вони бояться.

– Ви коли дивитесь, як Циганков асистує у Жироні...

– Я дуже радію за це, у мене дуже гарний підписаний контракт. Я вірю в те, що Циганкова продадуть за великі гроші. Багато журналістів кажуть, що Динамо Київ невчасно його продало – ми все зробили вчасно. Ми отримаємо великі гроші за Циганкова. І Жирона, і ми.

– А в контракті Миколенка є щось таке?

– І в Миколенка, і в Забарного. Все є, – розповів Ігор Суркіс у коментарі Володимиру Звєрову.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на 5-му місці УПЛ, але має три матчі в запасі. Після останньої гри проти Оболоні Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером, позбувшись приставки "виконувач обов'язків".

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