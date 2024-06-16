Полісся сьогодні, 15 червня, оголосило про завершення співпраці з Артемом Шабановим. Втім, до гравця вже є інтерес, інформує Sport.ua.

Полісся офіційно оголосило про відхід екс-гравця Динамо

Зазначається, що в послугах вільного агента зацікавлені Карпати, які піднялись до УПЛ, та Колос. Додамо, що за Полісся Шабанов виступав з минулого літа, зіграв у 26 матчах (24 в УПЛ та ще 2 – в Кубку України), але результативними діями не відзначався.

За свою кар'єру Артем встиг пограти і за Динамо (з 2018-го по 2021-й і з червня 2021-го по лютий 2022-го), записавши до свого активу 4 голи та асист у 77 матчах.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки