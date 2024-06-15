Іспанці впевнено переграли хорватів (3:0) у першому матчі на чемпіонаті Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сонний початок

Іспанія та Хорватія потрапили в "групу смерті" разом з Італією та розпочали боротьбу очним матчем. Їхні поєдинки зазвичай дарують видовище, як, наприклад, в 1/8 фіналу минулого Євро.

Але стартові пів години сьогодні перетворилися в колискову: спершу іспанці стерильно ганяли м'яч з рідкісними закиданнями на швидких Вільямса та Ямала, а потім хорвати будували затяжні атаки.

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Олди провалились

У Хорватії один з найстаріших складів на турнірі, особливо це стосується середньої лінії. Модрічу, Ковачічу і Брозовічу, який провів останній сезон в ритмі Саудівської Аравії, на трьох 99 років.

Через повільність у центрі поля "картаті" пропустили два голи за дві хвилини. Руїс побачив дірку та віддав вертикальний пас Мораті – капітан відкрив рахунок, реалізувавши вихід на голкіпера.

Modric against Spain pic.twitter.com/T8Jok64VfE — Troll Football (@TrollFootball) June 15, 2024

А через декілька миттєвостей Фабіан сам скористався немобільністю опорної зони Хорватії. Хавбек ПСЖ прибрав Модріча, не помітив Брозовіча та подвоїв перевагу "ла рохи".

Модріч відіграв дуже слабко: 80% програних дуелей, жодного пасу на загострення. Очевидно, що Лука отримав одну з найгірших оцінок від статистичних порталів. Здається, не та легенда Реала вирішила йти на пенсію.

Хорватія навіть без гола престижу

Після кожного пропущеного гола хорвати відповідали власним моментом, здебільшого внаслідок активності Майєра на правому фланзі. Він і сам мав нагоду, і створив супершанс для Гвардіола, який не влучив у ціль.

Хорватія не виглядала безнадійно, але значно гірше завершувала атаки. З ударами Ковачіча та Брозовіча легко впорався воротар. Іспанія тим часом продовжила забивати.

"Картаті" напрацювали на гол, однак м'яч вперто не залітав у ворота Іспанії. У володіннях Сімона виникла пожежа, але під удар Станішіча в хокейному стилі ліг Кукурелья, а воротар зняв м'яч з голови Крамаріча.

Іспанія спробувала подарувати гол супернику – Сімон загрався у штрафному та привіз пенальті. Але навіть так хорвати не забили: удар Петковіча з 11 метрів взяв воротар, а реалізоване добивання скасували через передчасне вбігання в штрафний.

Фантастичний Ямал

Ямал – наймолодший гравець в історії Євро. 16 років і 338 днів. Дивовижно, але зовсім не помітно, що Ламіну бракує досвіду. Він був сміливим і ефективним. Йшов у дриблінг на трьох, постійно загострював.

- 16 year old Lamine Yamal with his first assist of the EURO'S! pic.twitter.com/ZxN07nVGb9 — ??? ???? (@TheEuropeanLad) June 15, 2024

Наприкінці першого тайму Ямал після стандарту закинув у штрафний, а Карвахаль знайшов сліпу зону між захисниками та оформив розгром. На початку другого Ламін міг асистувати ще Мораті, міг забивати й сам.

75% успішності дриблінгу, три паси під удари, два створені моменти. Майстерність, швидкість, холоднокровність – все на місці. Прекрасний дебют на Євро для перлини Барселони.