Центральний захисник Джорджо К'єлліні вирішив попрощатися з футболом. Ветеран оголосив про завершення ігрової кар'єри у своєму Instagram. "Футболе, ти був найкрасивішою та найінтенсивнішою подорожжю в моєму житті. Ти був для мене всім. З тобою я пройшов унікальний і незабутній шлях. Проте тепер настав час почати нові глави, зіткнутися з новими завданнями і написати нові, важливі та цікаві сторінки життя", – написав ветеран.

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Останнім клубом К'єлліні став Лос-Анджелес. Раніше Джорджо також пограв за Ліворно і Фіорентину, а в складі Ювентуса став клубною легендою. Він провів за "Стару синьйору" близько 500 матчів, і 9 разів ставав чемпіоном Італії. Також на рахунку колишнього захисника 5 перемог у Кубку Італії і стільки ж – у Суперкубку країни. Він двічі грав у фіналах Ліги чемпіонів, але головний європейський турнір К'єлліні так і не підкорився.

Джорджо компенсував ці невдачі перемогою на Євро-2020 у складі збірної Італії.