Верес у другій половині сезону спробує врятуватися від вильоту з іншим головним тренером.

Рівненський клуб офіційно оголосив про звільнення керманича Сергія Лавриненка. Таке рішення ухвалили члени наглядової ради на нинішньому засіданні.

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Лавриненко очолив Верес лише в червні цього року і встиг провести 18 матчів – 3 перемоги, 6 нічиїх та 9 поразок. Команда вилетіла на стадії 1/8 фіналу Кубка України від Шахтаря, а в чемпіонаті йде на передостанньому місці. До Вереса Лавриненко 8 років очолював Інгулець.

Новим тренером Вереса офіційно затверджений Олег Шандрук, який досі очолював команду U-19. Його асистентами стали Олег Герасим'юк, Юрій Кособуцький та Роман Гандзин.

Це вже дев'ята тренерська відставка в УПЛ 2023/24. Раніше роботу втратили Олександр Кучер (Дніпро-1), Мірча Луческу (Динамо), Патрік ван Леувен (Шахтар), Ненад Лалатовіч і Валерій Кривенцов (обидва – Зоря), Олександр Ковпак (ЛНЗ), Едмар (Металіст 1925) і Володимир Шаран (Минай).

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