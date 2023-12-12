Ліга чемпіонів. Груповий етап, 6 тур

Інтер – Реал Сосьєдад – 0:0

Копенгаген – Галатасарай – 1:0

Гол: Лерагер, 58

Матч лідерів групи D мав визначити, хто посяде перше місце. Інтер і Реал Сосьєдад достроково здобули путівки в плей-офф, але кожен хотів виграти квартет, адже це дає перевагу в 1/8 фіналі Ліги чемпіонів – можливість зіграти проти однієї з команд, яка у своїй групі стала другою. "Нерадзуррі" потрібно було лише перемагати, іспанців влаштовувала навіть нічия.

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Господарі Сан-Сіро без жодних докорів сумління віддали м'яч супернику. В першому таймі відсоток володіння у Реала Сосьєдад сягав навіть 80. Однак зиску з цього баски не отримали. Інтер навіть був гострішим. Принаймні він разок бив у площину воріт, а суперник – ні! Зате Сосьєдад став єдиною командою в цій Лізі чемпіонів, яка не пропустила жодного гола в перших таймах.

Зрештою, Сімоне Індзагі довелося спробувати робити те, чого він не вміє, – грати першим номером. Масові перестановки в атаці мало що змінили. Хоч трохи розвеселив публіку Кубо. Японець "намалював" пенальті. Арбітр повірив, але ж є VAR – все завершилося жовтою за симуляцію. Решту матчу Інтер хоча й провів поруч з воротами суперника, але так і не забив. Реал Сосьєдад залишився першим завдяки кращим додатковим показникам.

Манчестер Юнайтед вилетів з єврокубків після поразки від Баварії, посівши останнє місце в групі Ліги чемпіонів

У групі А Копенгаген і Галатасарай боролися за другу путівку в плей-офф. Першу собі забронювала Баварія. Перемога у сьогоднішньому матчі виводила кожну з команд в 1/8. Найбільш небезпечним підсумком була б нічия. Тоді Манчестер Юнайтед зберігав шанс врятувати груповий етап, якби обіграв мюнхенців. Надія манкуніанців жила цілу годину, а тоді Копенгаген забив. Захист турків провалився, тож ніхто не завадив Лерагеру замкнути простріл в межах воротарського. Наприкінці матчу герой епізоду ще й заробив дві жовтих, подарувавши нервову кінцівку. Гра завершилася з рахунком 1:0. Копенгаген вдруге в своїй історії вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Перерва тривала 13 років.

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