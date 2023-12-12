"Обидві команди змінилися, але ми пережили дуже багато метаморфоз за останні два місяці, і Порту виріс у своїй грі. Вони дуже добре зіграли на виїзді проти Барселони. Дуже цікаве протистояння двох команд у грі, схожій на фінал.

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Ми досягли нашої головної мети – залишитися в Європі, але ми дуже амбітні і хочемо досягти ще більшого. Порту – дуже стабільна команда, яку складно обіграти і яка дуже організована. Ані нам, ані їм це буде нелегко. Думаю, це буде найскладніша гра для обох команд. Спробуємо бути самими собою, але не наївними.

Не всі готові на 100%. Ми можемо щось змінити. Коноплі немає, і після останньої гри у деяких гравців виникли проблеми. Важко підготуватись. Подивимося. У мене є ще один день, щоб ухвалити рішення. Такі ігри вимагають 100-відсоткової концентрації для досягнення гарного результату.

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Як я вже сказав, ми багато чого змінили за останні кілька місяців, і команда відреагувала дуже добре, і я дуже задоволений. Сила – це команда, команда робить людей, а не навпаки, ми разом атакуємо та разом захищаємось. Це наша головна сила. Це завжди цілісна історія, всі частини пов'язані одна з одною, команда – це все, і це те, що роблять мої гравці, я сподіваюся, що вони виявлять гордість, сміливість та зроблять все, щоб виграти гру.

Ми професійна та дуже амбітна команда. Якщо ви так близько до виходу в плей-оф Ліги чемпіонів, то хочеться більшого. І ми будемо грати так, щоб досягти своєї мети. Хочу побачити завтра ці амбіції на полі", – цитує Пушіча A Bola.

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