Євро-2024

На другий день чемпіонату Європи відбулося три матчі. Швейцарія розібралася з Шотландією в обід. У центральному протистоянні Іспанія розбила Хорватію з провалом Модріча. Італія пропустила найшвидший гол в історії Євро, але здобула вольову перемогу над Албанією.

Сьогодні відбудуться ще три поєдинки: Польща проти Нідерландів, Словенія проти Данії, Сербія проти Англії. Анонси незабаром з'являться на сайті. Збірна України прибула до Мюнхена, де зіграє стартову гру на Євро-2024.

Україна

Інгулець офіційно призначив Василя Кобіна головним тренером. Олександрія підписала вінгера збірної Хорватії. Карпати втратили команду у Другій лізі. Найкращий арбітр УПЛ отримав призначення на гру Євро-2024 за участі топ-збірної.

Світ

Артем Довбик може поїхати в АПЛ до іншого українця. Скалоні виключив трьох гравців із заявки на Копа Амеріка-2024 – Мессі поїде на турнір. Брайтон офіційно знайшов заміну Де Дзербі – наставник вже увійшов в історію АПЛ.