"Тренування пройшло дуже добре. Ми працювали над тактикою, тренування були жахливими, справді – стиль і все, що стосується якості – тому ми всі задоволені, ми всі підготовлені та готові.

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Не можу виокремлювати когось одного, бо всі в нас справжні майстри, проте Філ Фоден – це Філ Фоден. Він завжди був одним із моїх улюблених гравців.

Я можу зараз повернутися до команди і застати його з м'ячем. Він одержимий футболом. Усі бачать, що він робить на полі, але не бачать, що він робить на тренуваннях. Його бачення поля, техніка і здібності просто лякають", – цитує Кірана Тріпп'єра Sky sports.

Нагадаємо, що збірна Англії вперше на Євро-2024 зіграє проти Сербії завтра, 16 червня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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