"Його здібності просто лякають": захисник збірної Англії назвав зірку, який вразив його найбільше в команді
Захисник збірної Англії Кіран Тріпп'єр висловився щодо підготовки до першого матчу проти Сербії на Євро-2024.
"Тренування пройшло дуже добре. Ми працювали над тактикою, тренування були жахливими, справді – стиль і все, що стосується якості – тому ми всі задоволені, ми всі підготовлені та готові.
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Не можу виокремлювати когось одного, бо всі в нас справжні майстри, проте Філ Фоден – це Філ Фоден. Він завжди був одним із моїх улюблених гравців.
Я можу зараз повернутися до команди і застати його з м'ячем. Він одержимий футболом. Усі бачать, що він робить на полі, але не бачать, що він робить на тренуваннях. Його бачення поля, техніка і здібності просто лякають", – цитує Кірана Тріпп'єра Sky sports.
Нагадаємо, що збірна Англії вперше на Євро-2024 зіграє проти Сербії завтра, 16 червня. Початок гри о 22:00 за київським часом.
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