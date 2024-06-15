Чорногорський голкіпер Матія Саркіч помер у віці 26 років, інформує Daily Mail.

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Футболісту раптом стало погано, коли він з друзями перебував у квартирі в місті Будва. Приїзд швидкої допомоги не врятував – близько 6:30 за місцевим часом лікарі констатували смерть Саркіча.

Чорногорець лише рік тому приєднався до Міллуолла і став одним з найкращих кіперів сезону в Чемпіоншипі. Матія встиг провести 9 матчів за національну збірну Чорногорії. Останній був лише 10 днів тому проти Бельгії, яка зіграє проти України на Євро-2024.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

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