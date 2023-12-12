Динамо знайшло подвійне підсилення в УПЛ – шалені зарплатні вимоги українця заважають планам послабити конкурента
Київське Динамо планує значне підсилення складу в зимове трансферне вікно.
Як стало відомо Футбол 24, Динамо цікавиться Максимом Брагару і Олексієм Гуцуляком. Лідер СК Дніпро-1 готовий підписати попередній контракт з "біло-синіми" вже взимку.
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Головна перепона переходу – надмірні фінансові апетити гравця. Гуцуляк хоче заробляти 40-50 тисяч євро на місяць. Інший варіант – закордонна команда.
Щодо Максима Брагару, то його трансфер буде оформити простіше, бо у Динамо хороші стосунки з віце-президентом Чорноморця Володимиром Генінсоном, а фінансові вимоги "моряків" значно скромніші.
Варто зазначити, інтерес Динамо до Брагару підтверджує й український журналіст Віктор Вацко, який заявив про можливий трансфер в авторській програмі "Вацко Live".
Нагадаємо, Динамо йде на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів. СК Дніпро-1 посідає другу сходинку чемпіонату, маючи в своєму активі 34 бали після 17 зіграних матчів.
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