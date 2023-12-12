Як стало відомо Футбол 24, Динамо цікавиться Максимом Брагару і Олексієм Гуцуляком. Лідер СК Дніпро-1 готовий підписати попередній контракт з "біло-синіми" вже взимку.

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Головна перепона переходу – надмірні фінансові апетити гравця. Гуцуляк хоче заробляти 40-50 тисяч євро на місяць. Інший варіант – закордонна команда.

Щодо Максима Брагару, то його трансфер буде оформити простіше, бо у Динамо хороші стосунки з віце-президентом Чорноморця Володимиром Генінсоном, а фінансові вимоги "моряків" значно скромніші.

Варто зазначити, інтерес Динамо до Брагару підтверджує й український журналіст Віктор Вацко, який заявив про можливий трансфер в авторській програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Динамо йде на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів. СК Дніпро-1 посідає другу сходинку чемпіонату, маючи в своєму активі 34 бали після 17 зіграних матчів.

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