Збірна Угорщини не пропускає Євро з 2016 року, демонструючи хороші результати. Спочатку була 1/8 фіналу, а у 2020-му мадяри не вийшли з групи – зате розписали нічиї з Францією (1:1) та Німеччиною (2:2). А ще були дві перемоги над Англією у Лізі націй у 2022-му, причому на Вемблі британців розгромили з рахунком 4:0. Ну і про виїзну звитягу над німцями в тому ж турнірі не слід забувати.

Реклама:

Прогноз поєдинку від ліцензійного букмекера GGBET: безкомпромісна гра з великою кількістю попереджень — тотал ЖК більше 3 (коефіцієнт 1,86), та більшими шансами на перемогу гостей (коефіцієнт 2,11). Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро!



У 2024-му від наших західних сусідів очікують бодай повторення успіху 8-річної давнини, хоча потенціал збірної дозволяє мріяти про більше. Головною угорською зіркою, звісно ж, вважається Домінік Собослаї. Основний хавбек Ліверпуля, який провів 33 матчів в АПЛ, а у кваліфікації до Євро забив 4 голи й віддав 4 асисти.

Втім, у складі мадяр вдосталь інших серйозних виконавців. Ворота захищає Ґулачі (РБ Лейпциг), у захисті виділяються Віллі Орбан (РБ Лейпциг) та Мілош Керкез (партнер Забарного по Борнмуту), а у середній лінії знайшлося місце для Каллума Стайлза. 24-річного півзахисника Сандерленда з англійським, українським та угорським корінням міг грати і за нашу збірну, однак з Угорщиною у нього більше зв'язків.

А ще тут є представники Фрайбурга, Гавра, Герти, Ференцвароша. Багато футболістів мають досвід попереднього Євро. Не дивно, що така міцна банда у відборі до Євро виграла простеньку групу з Сербією, Чорногорією, Литвою та Болгарією – підопічні Марко Россі пройшли дистанцію без поразок, але примудрилися розписати бойові нічиї з найслабшими суперниками.

???????? | Hungary have qualified for EURO 2024! They've now qualified for the competition 3 times in a row after a 44-year absence. Great achievement. pic.twitter.com/amy2vDOpSb

І ось команда приїхала до Німеччини. Тут група значно складніша – в суперниках Німеччина, а також завжди міцні Шотландія та Португалія. Мадярам критично важливо здобути перемогу над Швейцарією в 1-му турі, адже далі стоїть важка гра з Бундестім. Із нулем чи одним очком після 2-го туру можна і достроковий виліт оформити...

Собослаю і Ко пощастило, адже збірна Швейцарії провела дуже сумнівну кваліфікацію на Євро-2024. Підопічні Мурата Якіна примудрилися програти свою групу Румунії, відставши від першої позиції на п'ять залікових балів – при цьому Ізраїль відстав від "наті" всього на два. Альпійці ділили очки навіть з білорусами та косоварами.

OVERALL NOTES.



- Switzerland is a consistent Euros contender with a well-drilled squad and experienced players.



- Manager Murat Yakin prioritizes ball possession and utilizes Xhaka and Freuler's control in midfield.



- Their experience and tactical discipline make them a… pic.twitter.com/YAKfsRA5qJ