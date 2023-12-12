Команда Маріно Пушіча напередодні прибула до польського Жешува, з аеропорту якого здійснила переліт у Порту.

Донецький Шахтар прибув до Португалії, де вже цієї середи, 13 грудня, зіграє вирішальний матч в груповому етапі Ліги чемпіонів проти Порту. Про це інформує клубна прес-служба "гірників".

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"Привіт, Португалія", – пишуть "помаранчево-чорні" у своєму Twitter-акаунті, додавши відео з аеропорту. Також "гірники" опублікували відео, де показали свій шлях до Порту. "Шахтар відправляється до Португалії", – лаконічно резюмував Пятов.

Варто зазначити, що Пушіч взяв на вирішальну дуель 28 футболістів. Не встиг відновитися захисник "гірників" Юхим Конопля, який буде змушений пропустити матч.

Нагадаємо, матч Порту – Шахтар відбудеться 13 грудня, початок о 22:00 за київським часом. "Гірникам" потрібна виключно перемога, а будь-який інший результат означатиме продовження боротьби у плей-офф Ліги Європи.

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