"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, як завершилася провальна єврокубкова кампанія Манчестер Юнайтед.

Після жеребкування здавалося, що Манчестер Юнайтед отримав легку групу, але "дияволи" примудрилися програти Галатасараю та Копенгагену. В останньому турі манкуніанцям потрібно було перемагати Баварію та сподіватися на позитивний підсумок паралельного матчу.

Забитий лазарет МЮ поповнився Рашфордом і Марсьялем, тому в Еріка Тен Хага фактично не було вибору, кого випускати в старті. 11 травмованих – в першому таймі пошкодження отримали ще й Магуайр з Шоу. Юнайтед мусив здобувати результат в умовах кадрової катастрофи.

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До перерви команди грали майже без моментів. Баварія ліниво атакувала, не форсувала особливо події і вмикала швидкості лише тоді, коли суперник робив подарунки. Найгострішим був прохід Сане. Але мюнхенців можна зрозуміти – у них не було жодної турнірної мотивації.

У МЮ мотивація була, але бракувало ресурсу, щоб сміливо грати з Баварією. Англійці боялися розкриватися та старалися якнайдовше зберегти нулі, щоб спробувати вирвати перемогу в фінальному штурмі.

Єдиний варіант загострення від Юнайтед – креатив Антоні. На фланзі бразилець грав проти авантюрного Девіса та повільного Кіма, тому за можливості йшов у дриблінг. Бруну розумів, що допомоги чекати не варто, і сам бив з невигідних позицій.

Дочекатися МЮ не вдалося. У середині другого тайму Баварія забила. Коман побігав з м'ячем між суперниками, отримав класний пас від Кейна та переграв голкіпера. Після цього все стало зрозуміло, а в паралельному матчі переможний гол забив Копенгаген.

Манчестер Юнайтед фінішує на останньому місці в групі А з однією перемогою (коли Онана потягнув пенальті проти Копенгагена на 90+7) та чотирма очками. Вище за "дияволів" Галатасарай, який йде в Лігу Європи, та Копенгаген, який разом з Баварією виходить у плей-офф Ліги чемпіонів. Баварія очікувано виграла групу.