"Я вдячний постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу – висунути мою кандидатуру на пост президента УАФ.

Шевченко офіційно став кандидатом у президенти УАФ – список асоціацій, які підтримали його висунення

Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливим та відповідальним завданням, яке потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять.

Я дякую за висловлену довіру і приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди, і планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут, на своїх офіційних сторінках", – написав Шевченко у Facebook.

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