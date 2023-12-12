У вівторок, 12 грудня, відбувся матч-відкриття клубного ЧС між Аль-Іттіхадом і Окленд Сіті (3:0).

Клубний ЧС, 1-й раунд

Аль-Іттіхад – Окленд Сіті – 3:0

Голи: Ромаріньйо, 29, Канте, 34, Бензема, 40

Аль-Іттіхад впевнено вийшов до другого раунду клубного чемпіонату світу, здолавши чемпіона Океанії з Нової Зеландії Окленд Сіті з рахунком 3:0.

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Усі три м'ячі команда Марсело Гальярдо забила ще в першому таймі: Ромаріньйо і Канте відправили м'яч у сітку приблизно з однієї і тієї ж дистанції – лінії штрафного майданчика, а володар "Золотого м'яча" 2022 року замкнув багатоходову комбінацію з меж воротарського.

У другому раунді турніру Аль-Іттіхад зіграє з єгипетським Аль-Ахлі та в разі успіху в цьому раунді зустрінеться в півфіналі з бразильським Флуміненсе.