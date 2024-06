Поїздка до Німеччини на великий турнір нагадує італійцям про золоті часи, коли Серія А була головною лігою на континенті – та епоха могутності завершилась тріумфом на німецькому Мундіалі-2006. І якщо клубний футбол після цього ніколи не був таким же сильним, то збірна залишилась у статусі топової.

Італія за останні 18 років була чвертьфіналістом чемпіонату Європи, срібним призером і, зрештою, тріуфматором. Тим не менш, на Апеннінах все одно сумують – збірна двічі поспіль не пройшла на чемпіонат світу, а в плей-офф Мундіалю востаннє опинялася саме в 2006-му. З огляду на цей факт, тіфозі розглядають Євро-2024 як спробу змити ганьбу за останні невдачі.

Нинішня збірна суттєво відрізняється від тієї, що брала Євро-2020. Процес кадрового оновлення розпочав ще Роберто Манчіні, однак після провалу відбору до ЧС-2022 італієць засумував та поїхав до Саудівської Аравії – а на його місце прийшов Лучано Спаллетті. Не можна сказати, що під його керівництвом Італія знову стала командою, готовою для завоювання титулів.

Всі ми пам'ятаємо, наскільки тяжко "Скуадрі" давалася кваліфікація. Збірна без особливих шансів програла обидва матчі з Англією, ділила очки з Північною Македонією й була близькою до падіння на третє місце в групі. Італія точно завершила б відбір нижче за Україну, якби суддя призначив пенальті на Мудрику в компенсований час – навіть на Апеннінах були в шоці від допомоги арбітра. Ті 0:0 у Вроцлаві вважали ганьбою.

Але насправді Італія не настільки вже й слабка. Навпаки – за грою цього колективу доволі цікаво спостерігати. Лучано Спаллетті не влаштовував революції, однак збірна має декілька цікавих напрацювань. Зокрема, слід відзначити періодичні входження фулбеків у центр, причому лівий (Дімарко) часто опиняється ще й у зонах завершення атаки. Це робить "Скуадру" варіативнішою.

Також варто відзначити прориви центрбека Бастоні, у якого і з пасингом все мупер, і з просуванням на дриблінгу. При цьому Алессандро здатний коротко обігруватись на чужій половині поля, опиняючись у зонах латералів чи навіть "десяток". Схожі прориви на чужу третину в атаці виконував і центрбек Скальвіні.

Ще одним плюсом є кроси та стандарти, а попереду в італійців є 195-сантиметровий Скамакка (11 голів і 3 асисти в 15 останніх матчах Серії А). До речі, форвард тріумфував у ЛЄ. Джанлука має ореол, який наводить страх на захисників – вони або намагаються накривати гіганта якомога вище, або ж навпаки падають вниз. За будь-якого розкладу Італія отримує вільний простір.

Втім, у "Скуадри" є декілька серйозних проблем. По-перше, команда вкрай нестабільна – підопічні Лучано Спаллетті здатні розривати суперника протягом тривалого часу, але на рівному місці вони втрачають контроль і пропускають по два голи від суперника рівня Македонії. Проти України трапилось щось схоже, причому в обох поєдинках.

Інша проблема – травми. Центрбеки Скальвіні й Ачербі зазнали пошкоджень і пролетіли повз Євро, як і двожильний латераль Удоджі. Також залишаються питання щодо готовності Барелли, адже він не грав з кінця травня, а протягом останніх днів навіть не тренувався. Між тим, Ніколо є головним креативником збірної Італії.

Together. As one. We go to Germany. FORZA ITALIA! #EURO2024 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/NwiqchZB8n

Зрештою, тіфозі тривожаться через тактичні метання між 3-4-3 й 4-3-3. У відборі основною була "четвірка", однак вона не дає розкрити потенціал Бастоні й Дімарко на повну. З "трійкою" ж занадто велике навантаження отримує правий латераль Ді Лоренцо, а страховки з боку нинішнього Барелли та вікового Жоржінью може не вистачити.

Після травм Скальвіні й Ачербі очікувався перехід на 4-3-3, однак у спарингах Лучано Спаллетті частіше використовував саме 3-4-3. Подивимось, як це все працюватиме на Євро-2024. Хай там як, "Скуадрі" потрібно перемагати в першому турі, адже далі підуть ігри з Іспанією та Хорватією. У цьому квартеті будь-яка втрата очок може стати фатальною.

Італійцям пощастило стартувати з матчу проти Албанії, однак не слід недооцінювати даний колектив. Так, після історичного Євро-2016 "орли" знову скотилися до рівня безнадійних аутсайдерів, однак відбір на Євро-2024 зламав сумний політ на дно. І не просто зламав, а подарував континенту дуже серйозну силу.

Під керівництвом Сільвінью та Пабло Сабалєти (так-так, мова саме про екс-зірок АПЛ) албанці видали ударну кваліфікацію. Збірна виграла непросту групу з Польщею, Чехією та відносно міцною Молдовою, зазнавши всього однієї поразки – від поляків на самому початку. Круто!

@Pablo_Zabaleta will be at #EURO2024 in the Albania dugout as assistant coach to former #ManCity player Sylvinho, as they take on Italy, Croatia, and Spain in the group stages. pic.twitter.com/CF5K4UtGC1