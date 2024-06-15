Напередодні Євро-2024 в Іспанії спостерігався стриманий оптимізм. Місцеві експерти роблять обережні прогнози через загалом невдалі виступи "Червоної Фурії" на трьох крайніх великих форумах. Перебудова затягується, а травматична зміна поколінь залишає глибокі рани. Так, іспанці пробилися до півфіналу Євро-2020, але відразу після цього – жахливо провалилися на ЧС-2022, вилетівши вже у 1/8. Перемога у другосортній Лізі націй нікого не збуджує, хоча у фіналі була обіграна якраз Хорватія. Кваліфікацію Євро "Ла Роха" пройшла впевнено, зазнавши лише однієї поразки – від шотландців. Баланс м’ячів теж вражає – 25:5.

Зірці збірної Іспанії доводиться робити шкільні уроки на Євро-2024

У тренерському штабі не соромляться прагматичних рішень. "Луїс Енріке був схиблений на власній ідеї. У де ла Фуенте завжди є запасний план. Він не настільки впертий", – зазначає легендарний коментатор Маноло Лама. Звісно, Іспанія продовжує багато володіти м’ячем, але одержимості контролем немає. 61-річний фахівець – більш прямолінійний і вертикальний. Зрештою, він змушений приймати нові реалії. Як слушно підкреслює AS, збірна Іспанії перетворилась у команду вінгерів.

У генеральній репетиції Євро "Фурія" познущалась з Північної Ірландії, а трохи раніше – розмазала Андорру. Майже уся гострота приходила з флангів Ніко і Ламіна, хоча той же Педрі оформив дубль з прекрасним соло-голом через середину. Та молоді вінгери – головна зброя іспанців. Обоє розкішно працюють з м'ячем на швидкості. Вихованець Барси, попри зовсім юний вік, демонструє більш зрілий футбол. Краще бачить поле, ефективніше комбінує з партнерами. Проти британців перлини Барси та Атлетіка оформили три асисти на двох. Їхня поява у матчі з хорватами майже не викликає сумнівів.

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Найбільша проблема – оборона. Емерік Ляпорт гарантовано пропустить щонайменше один поєдинок через м’язові проблеми. Тож у центрі захисту очікується поява дещо експериментальної зв’язки Начо-Ле Норман. Позиція лівого латераля після травми Гайя теж викликає суперечки. З Андоррою грав Грімальдо, з Північною Ірландією – Кукурелья. Більшість іспанських ЗМІ ставлять на одного з лідерів чемпіонського Байєра, утім де ла Фуенте ще може здивувати. Натомість праворуч повинен з’явитися Карвахаль, який конкурує з 38-річним Навасом.

У середині поля традиційно не без нюансів. Ольмо не проводив контрольні матчі через невеличкий дискомфорт, але прекрасна форма Педрі розв’язує тренеру руки. В атаці, схоже, обійдеться без сюрпризів. Альваро Мората, якого женуть з Атлетіко через Довбика, залишається найкращим снайпером збірної у фінальних частинах Євро (6 голів). Де ла Фуенте ніколи не приховував симпатій до цього гравця, а Оярсабаль поки що – перша альтернатива. Лідер Сосьєдада прибив Андорру хет-триком, тому кожен промах Альваро розглядатиметься під мікроскопом.

Хорватія вшосте поспіль зіграє на чемпіонаті Європи. Чотири роки тому "шашкові" поступилися у плей-офф якраз іспанцям. Феєричний поєдинок у Копенгагені завершився з хокейним рахунком 5:3. Перемогу "Фурії" тоді принесли голи Морати і Оярсабаля в додатковий час. На Євро-2012 теж мінімально тріумфувала Ла Роха завдяки пізньому голу Наваса, а вже у Франції балканцям вдалося взяти реванш (2:1). Але потім трапився ранній виліт у 1/8 фіналу. Зрештою, хорвати ще ніколи не перемагали у плей-офф континентальних форумів!

На шляху до Євро-2024 команда Даліча не зуміла виграти відбірної групи, пропустивши вперед турків. Проте, бронзові призери ЧС-2022 можуть похвалитися тривалою серією без поразок. Востаннє хорвати програвали ще у жовтні минулого року. Червневі контрольні матчі виявились надзвичайно вдалими: домашній розгром Північної Ірландії (3:0) і гостьова перемога над фаворитами Євро португальцями (2:1). Звісно, переоцінювати значення цих зустрічей не потрібно, але підопічні Даліча справді демонстрували якісний футбол у традиційній формації 4-3-3.

Хорватія знову покладається на стару гвардію і навряд чи здивує складом. На провідних ролях – звичні персонажі. Модріч, Ковачіч і Брозовіч, який навіть після переїзду до Саудівської Аравії залишається безапеляційно основним. Велика увага, звісно, буде прикута до Гвардіола, який роззабивався в останніх турах АПЛ. А той же Будімір боровся з Довбиком за трофей Пічічі. Словом, якості хорватам вистачає. Даліч бідкається, що вони потрапили у найскладнішу групу, проте його футболісти налаштовані рішуче і прагнуть помститися за програний фінал Ліги націй у 2023-му.

Орієнтовні склади на матч Іспанія – Хорватія

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Грімальдо – Родрі, Меріно – Ламін, Педрі, Ніко Вільямс – Мората

Хорватія: Ліваковіч – Станішіч, Шутало, Понграчіч, Гвардіол – Модріч, Брозовіч, Ковачіч – Майєр, Будімір, Крамаріч

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В