Головний тренер збірної Аргентини визначився з футболістами, які візьмуть участь у Копа Амеріка-2024.

Прес-служба "альбіселесте" у соцмережах опублікувала остаточну заявку команди на турнір. Ліонель Скалоні включив у список 26 гравців.

Син Мессі дав міні-інтерв'ю – ігрова різниця з батьком, Аргентина чи Іспанія і улюблений гравець в Барселоні

Наставник збірної Аргентини виключив із заявки Лео Балерді, Валентіна Барко та Анхеля Корреа. А ось Валентін Карбоні та Алехандро Гарначо опинилися серед обраних.

Нагадаємо, що Копа Амеріки у 2024 році відбудеться у США. Турнір стартує з 20 червня і продовжиться до 14 липня. Аргентина зіграє на груповому етапі з Перу, Чилі та Канадою.

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Франко Армані (Рівер Плейт), Херонімо Рульї (Аякс).

Захисники: Гонсало Монтьєль (Ноттінгем Форест), Науель Моліна (Атлетіко), Крістіан Ромеро (Тоттенхем), Херман Песселья (Бетіс), Лукас Мартінес Кварта (Фіорентина), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон).

Півзахисники: Гідо Родрігес (Бетіс), Леандро Паредес (Рома), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Родріго де Пауль (Атлетіко), Ексекієль Паласіос (Байєр), Енцо Фернандес (Челсі), Джованні Ло Чельсо (Тоттенхем).

Нападники: Анхель Ді Марія (Бенфіка), Валентін Карбоні (Монца), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Ніколас Гонсалес (Фіорентина), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті).