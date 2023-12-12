Циганков може опинитися в Тоттенхемі разом зі Забарним – джерело розкрило клаусулу української зірки Жирони
Тоттенхем під час зимового трансферного вікна може стати найбільш українським клубом АПЛ.
Віктор Циганков входить до списку трансферних цілей "шпор", стверджує Futbol Total.
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Тоттенхем вже у січні готовий активувати клаусулу на 30 млн євро, яка нібито є у контракті українського вінгера Жирони. Самі каталонці рік тому придбали Циганкова у Динамо за 5 млн євро+50% з наступного продажу. Українець добре проявляє себе в Іспанії – 6 голів та 9 асистів у 35 матчах.
До слова, Тоттенхем пов'язують зі ще одним вихованцем Динамо і гравцем збірної України – Іллею Забарним, який виступає за Борнмут.
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