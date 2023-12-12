Колишній гравець і тренер збірної України Андрій Шевченко виконав умови для участі у виборах президенти УАФ.

Позачерговий конгрес УАФ відбудеться 25 січня. На ньому виберуть нового президента організації. Термін подачі заявок від кандидатів – до 25 грудня, але висунення Андрія Шевченка відбулося задовго до дедлайну.

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"Станом на 12 грудня 2023 року адміністрація Української асоціації футболу отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів УАФ. Усі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Миколайовича Шевченка – володаря "Золотого м’яча-2004", – йдеться у повідомленні прес-служби УАФ.

Згідно зі статутом, президентом УАФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа віком не більше ніж 70-ти років, яка є громадянином України й делегатом конгресу. Кандидатура на обрання президентом УАФ пропонується будь-яким постійним членом УАФ та повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше 1/3 постійних членів УАФ (всього 27 організацій).

Члени УАФ, які висування Андрія Шевченка кандидатом на обрання президентом УАФ станом на 12 грудня 2023 року:

Київське об’єднання асоціацій футболу

Запорізька обласна асоціація футболу

Луганська обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Донецької області

Асоціація футболу Миколаївської області

Одеська обласна футбольна асоціація

Житомирська обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Тернопільщини

Асоціація футболу АР Крим та м. Севастополя

Черкаська обласна асоціація футболу

Хмельницька обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Сумської області

Асоціація футболу Дніпропетровської області

Чернігівська обласна асоціація футболу