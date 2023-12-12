Шахтар 13 грудня на виїзді зустрінеться з Порту в 6 турі групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24. Який прогноз букмекерів на матч, підкаже "Футбол 24".

Матч Порту – Шахтар відбудеться у середу, 13 грудня, на стадіоні Драгау. Стартовий свисток румунського арбітра Іштвана Ковача пролунає о 22:00 за Києвом. За підсумками поєдинку стане відомо, хто вийде з групи H в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після 5 турів у Шахтаря і Порту по 9 очок. Лідирує Барселона, у якої 12 балів. Каталонці вже здобули путівку в плей-офф ЛЧ, а в останньому турі зіграють з Антверпеном.

Шахтар оголосив заявку на вирішальний матч ЛЧ проти Порту – лідер "гірників" не встиг відновитись

Порту – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів 13 12 2023

Шахтар підходить до вирішального матчу ЛЧ у статусі явного аутсайдера. Попри перемогу "гірників" над Барселоною в 4-му турі, букмекери все одно не вірять у команду Маріно Пушіча. Авторитетна контора William Hill на успіх "гірників" виставила коефіцієнт аж 6,50. Перемога Порту оцінена в 1,44, а нічия – у 4,50.

Фахівці bWin теж не вірять у Шахтар. На перемогу Порту пропонують поставити за 1,49. Коефіцієнт на тріумф українців – 6,50. Нічию оцінили в 4,50. На те, що заб'ють обидві команди, виставили коефіцієнт 1,87. На те, що відзначиться лише хтось один – 1,82.

Матч першого туру між Шахтарем і Порту в Гамбурзі завершився перемогою португальців з рахунком 3:1. Завтрашня гра також очікується досить результативною. На стандартний тотал більше (2,5) у William Hill можна поставити з коефіцієнтом 1,67, а на відповідний тотал менше – за 2,10.

Шахтар за підсумками п'яти турів набрав 9 очок і зберігає шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. У Порту теж 9 балів, але щоб посісти друге місце, "гірникам" потрібна тільки перемога. Нічия влаштує португальців, які в такому випадку фінішують другими завдяки перевазі над Шахтарем в очних матчах.

Матч року для Шахтаря, МЮ за крок від провалу, хто виживе у "групі смерті" – усі розклади перед вирішальним туром ЛЧ