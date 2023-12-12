Інтер, Ювентус і Рома готові поборотись за 26-річного нападника збірної України, стверджує ElGolDigital.

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У всіх трьох є проблеми з позицією центрфорварда, які доведеться вирішувати у літнє вікно. Довбик за півроку в Жироні встиг продемонструвати чудові результати – 8 голів та 6 асистів в 16 матчах. Втім, каталонці сподіваються зберегти своїх ключових гравців. Для цього їм потрібно доводити сенсаційний сезон до виходу в ЛЧ, щоб мати змогу збільшити зарплату і створити ще кращу "вітрину" для зірок.

Контракт Довбика з Жироною розрахований до 2028 року, ціна за Transfermarkt складає 15 млн євро.

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