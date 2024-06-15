Товариські матчі

Гватемала – Аргентина – 1:4

Голи: Лісандро Мартінес, 4 (аг.) – Мессі, 12, 77, Лаутаро Мартінес, 39 (п.), 66

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Вже на 4-й хвилині Гватемала несподівано вийшла вперед: "лос чапінес" допомогли суперники – Лісандро Мартінес зрізав м'яч у власні ворота. Ще до середини першого тайму Аргентина відігралась: неперевершений Мессі дочекався помилки суперника (голкіпер віддав костурбатий пас, який легко перехопив Ліонель) і закотив сферу у порожні ворота. Під кінець тайму Лаутаро з пенальті вивів команду вперед.

В середині другої сорокап'ятихвилинки форвард Інтера оформив дубль, замкнувши передачу від Мессі. За трохи вдруге забив вже автор асисту, реалізувавши вихід сам на сам після пасу Ді Марії.

Перемога, яка додала настрою "альбіселесте" перед стартом на Копа Амеріка – суперниками Аргентини у групі А будуть Канада, Перу та Чилі.

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