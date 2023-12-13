"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про тріумф українського голкіпера у надважливому матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24.

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Поєдинок мав величезне значення як для Зальцбурга, так і для Бенфіки. Австрійці випереджали португальців на три очки, тримаючись на третій позиції – і у них була краща різниця голів (-2 проти - 6). Втім, якщо команда Трубіна виграла б з різницею в два м'ячі, то саме вона б вийшла у євровесну (завдяки вищій кількості забитих голів).

Завдання було зрозумілим, от тільки Бенфіка ще не виграла жодного матчу у поточному сезоні ЛЧ. Зальцбург же знущався над нею на "Да Луж", тож повірити в успіх піренейців було непросто. Тим більш неочікуваним став рахунок першого тайму – підопічні Роджера Шмідта вели з рахунком 0:2.

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Вийти вперед гостям вдалося зусиллями Ді Марії. Анхель з кутового закрутив м'яч прямо у ворота! У компенсований же час він запустив передачу на правий край штрафного, звідки влучно пробив Рафа Сілва. Бенфіка могла й розгром оформити, якби на старті зустрічі Рафа Сілва скористався моментом на 13-й хвилині – "орли" розіграли 2-в-1 перед лівим кутом штрафного, нападник увійшов до периметру й зарядив над поперечкою.

З іншого боку, це були усі моменти піренейців до перерви. Зальцбург створив не набагато більше. Пригадується тільки небезпечне закидання на Доржелеса, внаслідок якого той міг забивати з шести метрів (але він не дістався до м'яча), а також контратака на 39-й хвилині. У її завершенні австрійці розкатали 2-в-2, Ратков увійшов на правий край штрафного й з другої спроби завдав удару. Трубін парирував!

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на комфортної переваги Бенфіки. На початку другого тайму вона могла стати розгромною, однак забракло реалізації. Муса не зміг замкнути простріл Маріу вздовж лінії воротарського, а Рафа Сілва після закидання у цю ж зону пробив у голкіпера.

Покарання за марнотратство прилетіло на 57-й хвилині – Сучіч бахнув з-за ме штрафного, а м'яч з невеличким рикошетом від Араужу залетів у дальній кут. Без шансів для Трубіна. 1:2! Тепер вже Зальцбург виходив у Лігу Європи.

Бенфіка оговталась, створивши вагон моментів. На 62-й хвилині Отаменді підправляв ще один "сухий лист" Ді Марії (Шлагер врятував), на 69-й Анхель переграв Сучіча й бахнув з лінії карного майданчика – стійка зіграла за господарів! Два супершанси на 70-х хвилинах запоров Рафа Сілва – з центру штрафного пробив над воротами, з кута воротарського він поцілив у голкіпера.

На 81-й Муса не зміг нормально завдати удару з подачі Ді Марії, а на 84-й Невеш стріляв з дистанції повз лівий кут. Зальцбург огризався: на 65-й хвилині Фернандо влетів на правий край карного майданчика й пробив у Трубіна, а на 75-й австрійці забили гол – Сучіч хряпнув метрів з 25-ти, а м'яч рикошетом від Койта пішов у протихід Трубіну. На щастя для Анатолія, Койта перебував у офсайді, тож рахунок не змінився.

Але Бенфіка була явно активнішою. На 90-й хвилині лишень вчасний вихід Шлагера врятував від замикання прострілу Ді Марії, однак на 90+3-й "орли" таки дотиснули суперника. Спрацювала заміна Роджера Шмідта – Кабрал, який у Лісабоні пересварився з усіма.

Той вийшов замість Маріу й рівно за хвилину прибіг на лінію воротарського. Ді Марія ж, отримавши закидання з глибини, покотив вздовж лінії воротарського. Цього разу Шлягер на перехоплення не встиг, а Кабрал п'яткою перевів м'яч у сітку! 1:3! Цей гол виявився останнім.

Бенфіка святкувала феєричну перемогу, прорвавшись у 1/16 Ліги Європи. Зальцбург же залишається без євровесни.

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