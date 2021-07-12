Євро-2020

Збірна Італії стала чемпіоном Європи, обігравши у фіналі Англію. "Скуадра Адзурра" пропустила вже на другій хвилині, але відігралася в другому таймі завдяки голу Леонардо Бонуччі. Справа дійшла до серії пенальті, у якій фортуна посміхнулася італійцям – 3:2. Джанлуїджі Доннарумма і Джордан Пікфорд відбили по два 11-метрові, але Маркус Рашфорд влучив у стійку – відео голів і огляд матчу.

Італія вдруге в історії виграла Євро. Вперше це трапилося в 1968-му. 53 роки – рекордна перерва в історії турніру між чемпіонськими титулами.

Доннарумма став найкращим гравцем Євро-2020, а Кріштіану Роналду здобув звання найкращого бомбардира турніру.

Трансфери

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