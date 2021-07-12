Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма повезе додому не лише медаль чемпіона Європи.

Воротар "Скуадри Адзурри" здобув нагороду найкращого гравця турніру.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Доннарумма провів на нуль усі матчі групового етапу, а в плей-офф виграв серії пенальті проти Іспанії та Англії. У вирішальному поєдинку Джіджі відбив удари Санчо та Саки, що дозволило Італії підняти трофей над головою.

Додамо, що попередній і єдиний раз воротар забирав нагороду найкращого гравця на на Євро-1992 – данець Петер Шмейхель.

Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті