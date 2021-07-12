Євро-2020: Доннарумма визнаний найкращим гравцем турніру
01:31 - Читать на русском
Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма повезе додому не лише медаль чемпіона Європи.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Воротар "Скуадри Адзурри" здобув нагороду найкращого гравця турніру.
Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу
Доннарумма провів на нуль усі матчі групового етапу, а в плей-офф виграв серії пенальті проти Іспанії та Англії. У вирішальному поєдинку Джіджі відбив удари Санчо та Саки, що дозволило Італії підняти трофей над головою.
Додамо, що попередній і єдиний раз воротар забирав нагороду найкращого гравця на на Євро-1992 – данець Петер Шмейхель.
Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті
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