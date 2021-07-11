Представники Дженоа призупинили діалог з Динамо щодо переходу Владислава Супряги, повідомляє Tribuna.

Динамо та Дженоа близькі до трансферу Супряги – італійський журналіст розкрив суму

Перемовини перебувають у глухому куті через фінансові розбіжності. Кияни хочуть одразу отримати більшу частину грошей за форварда, а італійців приваблює варіант з розстрочкою на кілька років, або ж оренда з обов'язковим викупу. Наразі трансфер Владислава виглядає малоймовірним, але Дженоа поки не відмовляється повністю від українця. Щоправда, генуезці вже знайшли альтернативний варіант в особі Сема Ламмерса з Аталанти.

Нагадаємо, у минулому сезоні Супряга провів за Динамо 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 5 асистами. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2025 року.

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