Колос отримав за свого хавбека Дениса Антюха 150 тисяч євро, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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Динамо також зобов'язалось заплатити таку ж суму у вигляді бонусів, якщо 23-річний гравець даватиме результат. Ковалівці також прописали у контракті певний відсоток від наступного продажу Дениса.

У минулому сезоні УПЛ Антюх провів 22 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

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