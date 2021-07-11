Ворскла підсилилась півзахисником Шахтаря Владиславом Вакулою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Керівництво полтавців орендувало гравця "гірників" на 1,5 року, інші деталі угоди не розголошуються. Владислав має репутацію порушника дисципліни. Його вигнала Десна через кілька тижнів після підписання контракту, а Маріуполь передумав запрошувати хавбека після скандалу з п'яним ДТП. Догравав сезон Вакула у дублі Шахтаря, де також про нього відгукувались не надто позитивно.

У підсумку, за останні два сезони Владислав з'являвся на полі лише у 4-х матчах УПЛ.

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