Копа Амеріка-2021, фінал

Аргентина – Бразилія – 1:0

Голи: Ді Марія, 22

Аргентина (стартовий склад): Еміліано Мартінес – Монтіель, Ромеро, Отаменді, Акунья – де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Мессі, Лаутаро Мартінес, Ді Марія.

Бразилія (стартовий склад): Едерсон, Даніло, Маркіньйос, Тьяго Сілва, Ренан Лоді – Каземіро, Фред – Рішарлісон, Пакета, Евертон – Неймар.

Поки більшість уболівальників очікують фіналу Євро-2020 між Італією та Англією, у Південній Америці на той же день, 11 липня, був запланований інший великий матч. У фіналі Копа Амеріка-2021 зустрічалися Бразилія та Аргентина – світові гранди, які повинні були визначити володаря трофею. Матч Аргентина – Бразилія стартував о 3:00 за київським часом на легендарній Маракані в Ріо-де-Жанейро.

Саме "селесао" є чинним володарем трофею, а всього в активі Бразилії 9 перемог на турнірі. Аргентина 14 разів ставала найсильнішою командою континенту, але востаннє "альбіселесте" здобували це звання ще у 1993 році. Цікаво, що аргентинці програли 14 фіналів Копи – найбільше серед усіх команд. Рекордсменом турніру залишається Уругвай – 15 титулів переможця Копа Амеріка. Нагадаємо, проведення 47-го розіграшу турніру перебувало під загрозою, адже Копа мала відбутися в Колумбії та Аргентині, які почергово втратили право приймати матчі. За неповних два тижні до старту змагань організатори екстрено перенесли всі поєдинки у Бразилію.

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Для Ліонеля Мессі це був черговий шанс нарешті виграти серйозний трофей у складі національної команди Аргентини. Раніше легенда Барселони перемагав лише на чемпіонаті світу U-20 у 2005-му та Олімпіаді-2008. А от з по-справжньому великими турнірами ніяк не складалося – срібло ЧС-2014, три других місця та бронза на Копа Амеріка. Цей фінал, можливо, став останнім для Мессі, адже наступна Копа запланована аж на 2024-й, коли легенді буде вже 37 років.

Зауважимо, на шляху до фіналу Бразилія виграла групу з Перу, Колумбією, Еквадором і Венесуелою. У плей-офф з однаковим рахунком 1:0 були обіграні Чилі та Перу. Аргентина фінішувала першою в квінтеті з Уругваєм, Парагваєм, Чилі та Болівією. В 1/4 Мессі та Ко розібралися з Еквадором (3:0) та Колумбією в серії пенальті.

Це був четвертий фінал Копи між Аргентиною і Бразилією – "альбіселесте" перемогли у 1937-му, а дві наступні зустрічі (2004 і 2007) виграли вже бразильці, які сьогодні мали ще й перевагу у вигляді домашнього поля і присутності нехай і нечисленних уболівальників.

Те, що буде гаряче, стало зрозуміло вже на стартових секундах гри, коли Отаменді жорстко прийняв на стегно Евертона. Навіть без фолу. А от Фред на 151-й секунді отримав жовту картку за грубу гру проти Монтіеля. Найшвидша жовта у фіналах турніру для колишнього хавбека Шахтаря. А от моментів у стартові хвилини не було від слова зовсім – тільки на 13-й удар Неймара був заблокований. У тому ж моменті форварду ПСЖ порвали шорти – навіть екіпірування не витримало напруги фіналу.

Крістіан Ромеро (одноклубник Маліновського в Аталанті) продемонстрував вражаючу холоднокровність, ефектно розібравшись з опонентом у власному штрафному. Напевне, найкращий епізод стартової 15-хвилинки, яка більше запам'яталася грубощами та нервами. Команда Ліонеля Скалоні спробувала пройти правим флангом до воротах Едерсона, але Фред розкішно зіграв у відборі проти Ді Марії. Справжній майстер-клас.

І перший же момент у матчі втілився в гол. На 22-й хвилині Анхель Ді Марія прийняв м'яч після класного довгого пасу де Пауля, а другим дотиком перекинув Едерсона. Лоді не зумів прийняти м'яч, випустивши Ді Марію на ударну позицію. 1:0 на користь Аргентини, шок для Бразилії!!!

#CopaAmérica



¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina



Argentina Brasil #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/OuFUmqipVA — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

Цей забитий м'яч розкрив гру. Мартінес забрав м'яч після удару Каземіро, а Ді Марія міг оформити дубль – удар атакувального хавбека ПСЖ заблокував Тьягу Сілва, а Лаутаро не встиг на добивання. Вперше пробив і Лео Мессі – повз ворота. Сів на жовту і важливий гравець збірної Аргентини. Це Паредес отримав попередження, а небезпечний штрафний змарнував Неймар, влучивши у стінку. 17 фолів за 33 хвилини – статистика, яка красномовно свідчила про градус напруги в матчі.

Ді Марія – найкращий гравець першого тайму – отримав пошкодження, але після отримання допомоги таки продовжив гру. Активніше провели бразильці останні хвилини тайму, але створили лише один напівмомент після кутового. 1:0 для Аргентини, яка опинилася за 45 хвилин від довгоочікуваного трофею.

У перерві Тіте пішов ва-банк, випустивши Фірміно замість Фреда. Попри це, Аргентина забрала м'яч у перші хвилини другого тайму і мала момент. Мессі знайшов Ді Марію у штрафному, але удар Анхеля заблокували. Тут же "альбіселесте" ледь не залишилися в меншості після грубого фолу Ло Чельсо проти Неймара. Пощастило, що тільки жовта.

Рішарлісон на 52-й хвилині проштовхнув м'яч у сітку після пасу Пакета, але радість Бразилії перервав арбітр. Офсайд, який дійсно був. А от у наступному епізоді вже Мартінес врятував Аргентину. Неймар віддав розкішний пас на Рішарлісона, Акунья провалився, втративши позицію, проте форвард Евертона програв дуель голкіперу. Неймовірний шанс змарнували бразильці. Неймар впав у штрафному – немає пенальті, та ще й офсайд. Занервував десятка "селесао", відмахнувшись від де Пауля. Без санкцій для головної зірки пентакампеонів.

Вінісіус змінив Евертона, а в Аргентини Гвідо Родрігес з Тальяфіко вийшли замість Паредеса та Ло Чельсо відповідно. Нагадав про себе Мессі, який обіграв двох опонентів і впав у штрафному – знову немає 11-метрового.

"Альбіселесте" усім складом відійшли на свою половину поля, але таких провалів, як на старті тайму, біля воріт Еміліано Мартінеса більше не було. Роберто Фірміно, який вийшов на поле в перерві, абсолютно не отримував м'яч. Явно невдалий вихід форварда Ліверпуля. А от фолів, як і раніше, було вкрай багато – протягом якихось 5-ти хвилин жовті картки отримали де Пауль, Лоді та Пакета. Двоє останніх майже одразу пішли з поля, поступившись місцем Габіголу з Емерсоном.

Трохи забракло Лаутаро Мартінесу – Даніло зняв м'яч із голови нападника Інтера після м'якої подачі Ді Марії в одній із контратак Аргентини. Чергове падіння в штрафному – цього разу від Габігола. Чергові претензії, черговий конфлікт, чергова пауза на користь Аргентини. Уругвайський рефері послідовний – за такі речі пенальті сьогодні не буде.

Отаменді черговим брутальним фолом проти Неймара спровокував сутичку. Колись це мало статися. Без вилучень, лише жовта для центрбека, який награв на неї ще в першому таймі. І тут же момент у Бразилії – Вінісіус віддав на Габігола, той бив у ближній, але тільки кутовий.

Шанс у Бразилії на 88-й після стандарту. Габігол підібрав відскок і пробив під поперечину – сейв Мартінеса рятує Аргентину!!! А от Мессі змарнував ще кращий момент. Лео отримав класний пас від де Пауля, хотів прибрати Едерсона на замасі, але у вирішальний момент не втримався на ногах і впав. Дуже нервові останні хвилини. Пауза, спричинена кривавим пошкодженням Монтіеля, дещо знизила градус напруги.

Арбітр додав 5 хвилин, але гол Ді Марії так і залишився єдиним. Дежавю – саме Анхель забив переможний м'яч у фіналі Олімпіади-2008 проти Нігерії. І от тепер його гол знову приніс Аргентині титул.

Мессі та Ко вистояли. Аргентина після поразок у 4-х останніх фіналах Копа Амеріка та вирішальному матчі ЧС-2014, нарешті тріумфує – перша велика перемога з 1993 року. 43-річний Ліонель Скалоні, який очолив команду в 2018-му, привів "альбіселесте" до омріяного тріумфу, а Ліонель Мессі виграв перший серйозний трофей у футболці збірної! 14-й титул переможця Копа Амеріка в історії Аргентини, яка зрівнялася з Уругваєм. Тепер ці команди є рекордсменами турніру.