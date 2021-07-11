Італія та Англія зустрічаються у фіналі Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Італія – Англія на "Футбол 24".

Фінальний матч чемпіонату Європи Італія – Англія розпочався о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри, яку приймає лондонський Вемблі. Італія не програє 33 матчі (27 перемог, 6 нічиїх) та має у своєму активі одне чемпіонство Європи (у 1968 році), але останні два фінали програла – у 2000-му та 2012-му. Англія жодного разу не грала навіть у фіналі Євро.

Вже на другій хвилині гри Англія відкрила рахунок. Забитим м'ячем відзначився Люк Шоу, який завершив контратаку британців ударом у ближній кут. Гольову передачу до свого активу записав Кіран Тріпп'єр.