Евро-2020

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию. "Скуадра Адзурра" пропустила уже на второй минуте, но отыгралась во втором тайме благодаря голу Леонардо Бонуччи. Дело дошло до серии пенальти, в которой удача улыбнулась итальянцам – 3:2. Джанлуиджи Доннарумма и Джордан Пикфорд отбили по два 11-метровых, но Маркус Рашфорд попал в стойку – видео голов и обзор матча.

Италия во второй раз в истории выиграла Евро. Впервые это случилось в 1968-м. 53 года – рекордный перерыв в истории турнира между чемпионскими титулами.

Доннарумма стал лучшим игроком Евро-2020, а Криштиану Роналду получил звание лучшего бомбардира турнира.

Трансферы

Ворскла подписала Владислава Вакулу из Шахтера. Полузащитник на протяжении последнего года стал фигурантом нескольких скандалов.

Динамо заплатило Колосу за Дениса Антюха – известны финансовые детали трансфера полузащитника, который стал первым новичком киевлян в межсезонье. А вот переход Владислава Супряги в Дженоа оказался под угрозой срыва из-за определенных требований руководства "бело-синих", что не устраивает итальянский клуб.

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