Перед початком фіналу Євро-2020 Італія – Англія Кріштіану Роналду лідирував у списку найкращих снайперів чемпіонату. Форвард збірної Португалії забив 5 голів у 4-х поєдинках. Стільки ж у чеха Патріка Шика – щоправда, в 5-ти зіграних матчах. Але саме Кріштіану Роналду був вище у рейтингу, адже мав у своєму активі один гольовий пас проти жодного у чеського нападника. Саме асисти відіграють значення у випадку однакової кількості голів.

Італія – Англія – відео голів

Карім Бензема (Франція), Еміль Форсберг (Швеція), Харрі Кейн (Англія) та Ромелу Лукаку (Бельгія) забили по 4 голи. Лише англієць мав реальний шанс обігнати Роналду, але для цього належало забити хоча б 2 голи у ворота Джанлуїджі Доннарумми. Зробити цього Кейн не зміг – відповідно, Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи-2020.

Список найкращих бомбардирів Євро-2020

Кріштіану Роналду (Португалія) – 5 голів

Патрік Шик (Чехія) – 5 голів

Карім Бензема (Франція) – 4 голи

Еміль Форсберг (Швеція) – 4 голи

Ромелу Лукаку (Бельгія) – 4 голи

Харрі Кейн (Англія) – 4 голи

Каспер Дольберг (Данія) – 3 голи

Джердан Шакірі (Швейцарія) – 3 голи

Рахім Стерлінг (Англія) – 3 голи

Альваро Мората (Іспанія) – 3 голи

Джорджініо Вейналдум (Нідерланди) – 3 голи

Роберт Лєвандовскі (Польща) – 3 голи.

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